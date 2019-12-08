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  3. Sefirin Kızı konusu nedir, oyuncuları kimdir? Sefirin Kızı ne zaman, hangi gün başlıyor?

Sefirin Kızı konusu nedir, oyuncuları kimdir? Sefirin Kızı ne zaman, hangi gün başlıyor?

Sefirin Kızı konusu nedir, oyuncuları kimdir" Sefirin Kızı ne zaman, hangi gün başlıyor"

Sefirin Kızı konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Sefirin Kızı ne zaman, hangi gün başlıyor? Güzel ve başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu ile yine başarılı isimler arasında yer alan Engin Akyürek’in yeni dizisi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Atagül’ün Nare karakterine, Akyürek’in Sancar karakterine hayat verdiği dizi ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

“Sefirin Kızı ne zaman, hangi kanalda?” soruları merak ediliyor. Sefirin Kızı konusu nedir, oyuncuları kimdir? Dizi Nare ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın destansı aşk hikayelerini anlatıyor. Neslihan Atagül Doğulu Nare karakterine, Engin Akyürek Sancar karakterine hayat veriyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve merak edilenler haberimizde sizlerle.

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Sefirin Kızı dizisi 16 Aralık Pazartesi günü ilk bölümü ile ekrana gelecek.

SEFİRİN KIZI KONUSU

Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerini anlatıyor.

Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Sefirin Kızı’nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Başrollerinde Neslihan Atagül ile Engin Akyürek yer alan Sefirin Kızı dizisinin güçlü kadrosunda; Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun gibi isimler bulunuyor.


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