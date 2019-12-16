Sefirin Kızı konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları
Sefirin Kızı dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Sefirin Kızı oyuncuları arasında kimler var? Kara Sevda dizisindeki oyunculuğu ile hafızalara kazınan sevilen oyuncu Neslihan Atagül Doğlu ve birçok başarılı yapıma imza atan Engin Akyürek aynı dizide buluşuyor. Dizide Atagül Nare karakterine, Engin Akyürek Sancar Efeoğlu karakterine hayat verecek.
Sefirin Kızı dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Sefirin Kızı oyuncuları arasında kimler var? Sevilen diziler televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Star TV’de yayınlanmaya başlayan olan dizi her hafta pazartesi akşamları ekrana gelecek. Dizide Atagül Nare karakterine, Engin Akyürek Sancar Efeoğlu karakterine hayat verecek. Nare ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın destansı aşk hikayesinin anlatıldığı dizi ile ilgili detaylar haberimizde.
SEFİRİN KIZI KONUSU
Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerini anlatıyor.
Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Sefirin Kızı’nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.
SEFİRİN KIZI OYUNCULARI
Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek
Belediye Başkanı’nın zeytinliklerinde çalışan fakir bir yarıcının oğlu; Muğla’dan başka bir yer görmemiş bir köylü çocuğu.
Hep Nare’ye sevdalı, hep Nare’nin ihanetinin acısını taşıdı, kalbinde hep o sırtından bıçaklanmış köylü çocuğunu sakladı.
Nare’den sonra hırs yaptı, zengin oldu. Babasının yarıcılık yaptığı o zeytinlikleri satın aldı, şimdi bir konakta oturuyor ailesiyle. Hatta evlendi.
Sancar bir Efe. Gazabı yakan şefkati saran, öfkesi de sevdası da büyük, neşesi de acısı da yüksek, halkın bağrından kopmuş bir adam.
Nare- Neslihan Atagül Doğulu
Bir büyükelçinin kızı. İzlanda’da doğmuş; Norveç’te, Japonya’da, Hindistan’da büyümüş, sekiz dil bilen bir dünya vatandaşı.
Hep Sancar’a sevdalı, hep onun tarafından kovuluşunun acısını taşıdı, kalbinde hep sevdiği adamın sahip çıkmadığı narin peri kızını sakladı.
Sancar’dan sonra evladına tutundu, onun için yaşadı. Acılarını yüreğine gömüp o narin peri kızından bir amazon yarattı.
Nare bir savaşçı; çok kararlı, çok akıllı, aklına koyduğunu yapan, dik bir kadın.
Gediz- Uraz Kaygılaroğlu
Yahya- Doğukan Polat
Elvan- Hivda Zizan Alp
Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın- Erhan Alpay
Güven- Erdal Küçükkömürcü
Halise- Gonca Cilasun
Menekşe- Tülin Yazkan
Müge- Esra Kızıldoğan
Zehra- Cemre Öktem
Kavruk Ömer- Edip Tepeli
Melek- Beren Gençalp