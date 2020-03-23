Sefirin Kızı için karar verildi! Setlere ara mı veriyor?

Sinema, televizyon ve reklam sektörü çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle setlere geçici süreyle ara verilmesini talep etmişti. Bu talep doğrultusunda Hekimoğlu, Savaşçı ve Bir Annenin Günahı gibi dizilerinin çekimlerine ara verilmişti. Son olarak Sefirin Kızı'ndan da beklenen haber geldi.

SEFİRİN KIZI SETE ARA VERİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sefirin Kızı dizisi bölüm çekimlerini tamamlayıp çarşamba günü ara verecek. Ekibin yeniden ne zaman sete çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

SEFİRİN KIZI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sefirin Kızı yeni bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olaylar yaşanacak. 14. Bölüm özeti şu şekilde;

Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar’a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar’ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır. Sancar ise Nare’nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare’yi. Ama Gediz, Sancar’ı en hassas yerinden vuracaktır.