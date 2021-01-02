Sefirin Kızı hayranlarına kötü haber! Final mi yapacak?

Star TV'de yayınlanan ve ekranlara hızlı bir giriş yapan Sefirin Kızı dizisi reytingleri eski beklentiyi karşılamıyor. Destansı bir aşkın anlatıldığı başrollerinde Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun rol aldığı Sefirin Kızı dizisi hakkında söylentiler başladı.



Son zamanlarda aldığı düşük reytingler toparlamayı bir türlü başaramayan Sefirin Kızı için ne gibi bir karar verileceği henüz açıklanmadı.

SEFİRİN KIZI KONUSU

Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerini anlatıyor.

Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Sefirin Kızı’nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.