Sefirin Kızı final mi yapıyor? Sefirin Kızı sezon finali tarihi ne zaman?

Sefirin Kızı final mi yapıyor? Sorusunun yanıtı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle dizi .ekimlerine ara verilmişti. Sefirin Kızı dizisi için ise sezon finali tarihi hakkında açıklama geldi. Sevilen dizi Sefirin Kızı sezon finali tarihi ne zaman? Sorusunun yanıtı ile ilgili detaylar haberimizde…

SEFİRİN KIZI SEZON FİNALİ TARİHİ NE ZAMAN?

Star TV'de ekranlara gelen Sefirin Kızı'nın çekimleri Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında durdurulmuştu.. Yeni bölüm çekimleri henüz başlanmayan dizi için ise yeni bir karar verildi. Sevilen dizi 19. Bölümde sezon finali yapacak.

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.

Sefiri Kızı dizisinin yeni bölümlerinin Mayıs ayı içerisinde çekilmesi bekleniyor. Çekimlerin başlamasının ardından dizi 4 bölüm daha yayınlanıp sezon finali yapacak. Sefirin Kızı 19. bölüm ile sezon finaline çıkacak.