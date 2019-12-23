Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun eski haline bir bakın... Görenler şaşırıyor!

Sefirin Kızı dizisi merak edilen yapımlar arasında yerini aldı. İlk bölümü ile beğeni kazanan dizinin oyuncuları arasından Uraz Kaygılaroğlu’da bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda eşi Melis İşiten ile boşanması gündemde yer alan Sefirin Kızı dizisinin Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu’nun eski hali görenleri şaşırtıyor. İlk kez 2008 yılında Es Es dizisi ile karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yılında da Pis Yedili dizisinde rol almıştı.

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN GEDİZ'İ URAZ KAYGILAROĞLU’DAN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİM!

Star TV’nin yeni dizisi Sefirin Kızı oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu’da bulunuyor. İlk bölümü ile merak edilen isimler arasında yer alan Kaygılaroğlu’nun eski hali görenleri şaşırtıyor. İlk kez 2008 yılında Es Es dizisi ile karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yılında da Pis Yedili dizisinde rol almıştı. Sevilen oyuncu 2017 yılında katıldığı bir canlı yayında 140 kilodan nasıl 76 kiloya düştüğünü açıkladı.

Kaygılaroğlu, “Annem sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken yatağından garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burada çok yemek var' diyerek bana inanmadı.

Tıbbi bir operasyon falan geçirmedim. Diyetle kilo verdim. Bir gün kuzenim Meriç ile giyinirken ki kendisi çok zayıftır. Çorabımı çekmek için eğildim. O sırada kuzenim 'Eğil de bir göbeğine bak' dedi. O laf benim çok ağrıma gitti. Sonra yememeye başladım ve 15-20 kilo verdim.” dedi.