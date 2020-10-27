Sefirin Kızı dizisine flaş transfer! Zerrin Sümer kadroya dahil oldu

O3 Medya ve NGM Pictures imzalı diziye usta oyuncu Zerrin Sümer katıldı. Pazartesi akşamlarına damga vuran projeye yakında bir de genç kadın oyuncu katılacak.

ZERRİN SÜMER KİMDİR?

Sanat yaşamına bir ortaokul öğrencisiyken Bergama Halk Eğitim Merkezi tiyatro topluluğunda başlayan Zerrin Sümer, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde öğrenim gördü. Devlet Tiyatrosu, Ankara Meydan Sahnesi Nisa Serezli -Tolga Askiner Tiyatrosu gibi kurum ve kuruluşlarda çalışmanın ardından, Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularına katıldı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, yaklaşık 40 yıl emek verdiği tiyatroda Telviye Hanım tiplemesiyle tanındı.

Filmografi:

1985 Yanlış Numara

Züğürt Ağa

1987 Kiracı

1989 Karılar Koğuşu

2000 Vizontele

2003 Vizontele Tuuba

2005 2 Süper Film Birden

2010 Saklı Hayatlar

Kardelen

1983 Üç İstanbul

1986 Çalıkuşu

1995 Muhteşem Zango

Bir Demet Tiyaro

2000 Güneş Yanıkları

2002 En Son Babalar Duyar

2003 Ölümsüz Aşk

2004 Kadın İsterse

Karım ve Annem

2006 Bir Demet Tiyatro

Fırtına

2007 Zoraki Koca

2008 Son Ağa

Komedi Türk

2009 Yalancı Romantik

2010 Sakarya Fırat

2011 Sakarya Fırat