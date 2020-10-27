Sefirin Kızı dizisine flaş transfer! Zerrin Sümer kadroya dahil oldu
Başrollerini Neslihan Atagül ile Engin Akyürek'in paylaştığı "Sefirin Kızı" dizisine Savaşçı'dan flaş bir transfer gerçekleşti.
O3 Medya ve NGM Pictures imzalı diziye usta oyuncu Zerrin Sümer katıldı. Pazartesi akşamlarına damga vuran projeye yakında bir de genç kadın oyuncu katılacak.
ZERRİN SÜMER KİMDİR?
Sanat yaşamına bir ortaokul öğrencisiyken Bergama Halk Eğitim Merkezi tiyatro topluluğunda başlayan Zerrin Sümer, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde öğrenim gördü. Devlet Tiyatrosu, Ankara Meydan Sahnesi Nisa Serezli -Tolga Askiner Tiyatrosu gibi kurum ve kuruluşlarda çalışmanın ardından, Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularına katıldı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, yaklaşık 40 yıl emek verdiği tiyatroda Telviye Hanım tiplemesiyle tanındı.
Filmografi:
1985 Yanlış Numara
Züğürt Ağa
1987 Kiracı
1989 Karılar Koğuşu
2000 Vizontele
2003 Vizontele Tuuba
2005 2 Süper Film Birden
2010 Saklı Hayatlar
Kardelen
1983 Üç İstanbul
1986 Çalıkuşu
1995 Muhteşem Zango
Bir Demet Tiyaro
2000 Güneş Yanıkları
2002 En Son Babalar Duyar
2003 Ölümsüz Aşk
2004 Kadın İsterse
Karım ve Annem
2006 Bir Demet Tiyatro
Fırtına
2007 Zoraki Koca
2008 Son Ağa
Komedi Türk
2009 Yalancı Romantik
2010 Sakarya Fırat
2011 Sakarya Fırat