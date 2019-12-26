Sefirin Kızı dizisine flaş transfer! O ünlü oyuncu da kadroya dahil oldu

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Sefirin Kızı dizisi, Star TV‘de yayınlanmaya başlamıştı. Yayınlanan 2. bölümü ile reyting listelerinde Çukur‘u zorlayan ve zirve savaşında büyük bir yol kateden dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

FURKAN AKSOY DİZİYE DAHİL OLDU!

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül‘ün başrollerinde yer aldığı ve ilk bölümünde bekaret sahnesiyle büyük yankı uyandıran ve tepki çeken Sefirin Kızı dizinin oyuncu kadrosuna Sen Anlat Karadeniz dizisinde Yangaz Fatih karakteriyle tanınan Furkan Aksoy katıldı. Furkan Aksoy, ilerleyen günlerde yapımcılığını O3 Medya ve NGM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu Sefirin Kızı’na dahil olacak.