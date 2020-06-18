Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8597
  • 7,7138
  • 381.156
  • 112341
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Sefirin Kızı dizisine flaş transfer! Hangi ünlü isim sezon finalinde ekibe katılacak?
18 Haziran 2020 Perşembe 10:51 | Son Güncelleme:

Sefirin Kızı dizisine flaş transfer! Hangi ünlü isim sezon finalinde ekibe katılacak?

Sefirin Kızı dizisine flaş transfer! Hangi ünlü isim sezon finalinde ekibe katılacak"

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir sete çıkmayan Sefirin Kızı dizisi, geçen pazartesi günü yeni bölümüyle ekrana geldi. Haftaya sezon finaline gidecek olan dizinin kadrosuna son olarak yeni bir oyuncunun katılacağı öğrenildi.

Başrollerini Engin Akyürek, Neslihan Atagül, Beren Gençalp ve Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimlerin paylaştığı Sefirin Kızı dizisine sürpriz bir oyuncu katılıyor. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; haftaya 17. bölümde sezon finali yapacak olan diziye oyuncu Gözde Çığacı sürpriz bir karakterle hızlı bir giriş yapacak ve yeni sezonda da sevilen diziye devam edecek.

Muğla'da çekilen dizi ekibi sezon finalinin ardından İstanbul'a dönmeyecek ve olası 2. dalgaya karşı stok bölüm çekecek.

On binlerce sürücüyü ilgilendiriyor: 1083 TL cezası var
Türkiye, Libya'da iki askeri üssü devralıyor
İran'dan kritik hamle... Düşmanlara böyle gözdağı verdi
Galatasaray'da flaş gelişme! İki istifa...
Nefes nefese kovalamaca... Taksici motosikletten fırlayan polisi havada tuttu
'Pençe-Kaplan'ın şifreleri...Operasyonlar devam edecek m?

'Pençe-Kaplan'ın şifreleri...Operasyonlar devam edecek m?

Pandemi sürecinde sınavda başarılı olmanın anahtarı

Pandemi sürecinde sınavda başarılı olmanın anahtarı...

Rusya'dan gövde gösterisi

Rusya'dan gövde gösterisi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nun ilk 36 saatinde 500'den fazla hedef imha edildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nun ilk 36 saatinde 500'den fazla hedef imha edildi