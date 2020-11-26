Sefirin Kızı dizisinden skandal paylaşım! Tepkiler çığ gibi büyüyünce geri adım atıldı

Başrollerini Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Star TV ekranlarının fenomen dizisi Sefirin Kızı'nda kelimenin tam anlamıyla bir skandal yaşandı.

Dizide Menekşe karakterine hayat veren ünlü oyuncu Tülin Yazkan'ın bıçaklanma sahnesinin #EnGüzelAn etiketiyle paylaşılması sosyal medya kullanıcılarını resmen ayağa kaldırdı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Menekşe'nin bıçaklandığı sahnenin #EnGüzelAn etiketiyle paylaşılması büyük tepki topladı. Sefirin Kızı dizisinden beklenmeyen bu sahne pes dedirtti. Şiddeti öven bu paylaşım şoke etti.



TEPKİLER SONRASI ETİKET SİLİNDİ

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken paylaşımın bir süre sonra silinmesi dikkat çekti.

