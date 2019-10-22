Sefirin Kızı dizisinden ilk kare geldi! İşte Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün set hali...

Star TV'de yayınlanacak olan Sefirin Kızı dizisi hayranları tarafından merakla bekleniyor. Son olarak başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in yer aldığı diziden ilk kareler geldi. Fotoğrafta okuma provası gerçekleştirirken görünen ikili, sosyal medyaya damga vurdu.

ÇEKİMLER BAŞLADI

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün yanı sıra Erhan Alpay, Uraz Kaygılarığlu, Tülin Yazgan, Erdal Küçükkömürcü ve Doğukan Polat gibi isimleri buluşturan Sefirin Kızı'nın, kasım ayı içinde yayınlanması bekleniyor.