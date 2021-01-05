Sefirin Kızı dizisinde izleyicilerin ağzını açık bırakan sahne! Gediz ve Nare nikah masasında...

Başrollerini Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı Sefirin Kızı dizisi yine izleyicilerini şaşırtmayı başardı. Pazartesi akşamları Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi yılbaşı nedeniyle 1 hafta izleyicisinden uzak kaldı. 11 Ocak Pazartesi günü yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sefirin Kızı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.



GEDİZ VE NARE NİKAH MASASINDA!

Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde Sancar, kızı ve Nare ile vedalaşıp kaçmak için harekete geçtiği sırada Akın’ı gömdükleri yere polis baskın yapmıştı. Dizinin 35. bölüm fragmanında Engin Akyürek’in canlandırdığı Sancar’ın hapse girdiği görülüyor. Bir diğer gelişme ise Sancar’ın hapiste olduğu sırada Gediz ve Nare nikah masasına oturuyor ve evleniyor.

SANCAR ÖLECEK Mİ?

Hapse giren Sancar’ın bir adam tarafından bıçaklandığı görülüyor. Nare’sinden uzak kalan Sancar’ın hapiste bıçaklanması ve Nare’nin Gediz’le evlenmesi izleyicilerin ağzını açık bıraktı. Dizinin senaryosundaki gidişatın nereye varacağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.