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  3. Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek ile Neslihan Atagül'ün o sahnelerine beğeni yağdı!

Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek ile Neslihan Atagül'ün o sahnelerine beğeni yağdı!

Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek ile Neslihan Atagül'ün o sahnelerine beğeni yağdı!

Star TV'de dün akşam yayın hayatına başlayan Sefirin Kızı dizisi sosyal medyayı salladı. Diziye özellikle Neslihan Atagül ile Engin Akyürek'in performansı damga vurdu.

Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül’ün paylaştığı, dün akşam ilk bölümüyle Star TV ekranında izleyicilerle buluşan Sefirin Kızı dizisi çok beğenildi. Sosyal medyada yankı uyandıran ilk bölümün ardından Neslihan Atagül ve Engin Akyürek’e iltifat ve beğeni yağdı.

PERFORMANSLARI ÇOK KONUŞULDU

Diziyi izleyen milyonlarca kişi ekran başından bir an olsun kalkamadı. Yurt dışında da izlenen dizi, birçok ülkede de sosyal medyanın gündemine girdi. Özellikle Neslihan Atagül'ün feryat edip gözyaşı döktüğü sahneler ile Engin Akyürek'in zeybek oynadığı sahne çok beğenildi.

Reytinglerde de 4. sıraya yerleşerek büyük bir başarı elde eden dizinin hayranları, "Bu dizi efsane olacak" diyerek çok ağladıklarını ifade etti.


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