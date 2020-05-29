Sefirin Kızı dizisi için karar verildi!

Neslihan Atagül ile Engin Akyürek'i buluşturan "Sefirin Kızı" dizisinin Muğla'da yapılan çekimlerine önümüzdeki hafta başlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ekip her şey yolunda giderse Ağustos'a kadar kalıp stok bölüm çekecek.

