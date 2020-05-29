29 Mayıs 2020 Cuma 14:16 | Son Güncelleme:
Neslihan Atagül ile Engin Akyürek'i buluşturan "Sefirin Kızı" dizisinin Muğla'da yapılan çekimlerine önümüzdeki hafta başlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ekip her şey yolunda giderse Ağustos'a kadar kalıp stok bölüm çekecek.
Sefirin Kızı dizisi için karar verildi!
Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok dizi gibi çekimlerine ara verilen Sefirin Kızı dizisinden hayranlarına müjdeli haber geldi.
Neslihan Atagül ile Engin Akyürek'i buluşturan "Sefirin Kızı" dizisinin Muğla'da yapılan çekimlerine önümüzdeki hafta başlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ekip her şey yolunda giderse Ağustos'a kadar kalıp stok bölüm çekecek.