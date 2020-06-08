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  3. Sefirin Kızı bu akşam var mı? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?
08 Haziran 2020 Pazartesi 14:35 | Son Güncelleme:

Sefirin Kızı bu akşam var mı? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

Sefirin Kızı bu akşam var mı" Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman"

Sefirin Kızı bu akşam var mı? sorusunun yanıtı dizi hayranları tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamları reyting rekorları kıran Sefirin Kızı dizisinde koronavirüs salgını nedeni ile setlere ara verilmişti. Dizi hayranlarının heyecanla beklediği yeni bölüm tarihi belli oldu. Sefirin Kızı bu akşam da özel bölümü ile Star Tv ekranlarında yayınlanacak...

Sefirin Kızı dizisinde heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Dizinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı dizisinde koronavirüs salgını nedeni ile setlere ara verilmişti. Dizi serüvenine kaldığı yerden devam edecek. Sefirin Kızı bu akşam da özel bölümü ile Star Tv ekranlarında olacak.

SEFİRİN KIZI BU AKŞAM VAR MI?

Sefirin Kızı bu akşam özel bölümü ile ekranlara geliyor. Sefirin Kızı özel bölümü Star Tv ekranlarında olacak.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı, yeni bölümü ile 15 Haziran 2020 Pazartesi günü ekranlarda olacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz Sancar'ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın'a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare'ye ve Melek'e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye'nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar'dan Menekşe'nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar'a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.

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