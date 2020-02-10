Sefirin Kızı 8. bölüm izle! Sefirin Kızı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı sevilen dizinin izleyicileri tarafından aratılmaya başladı. Başrollerini güzel oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı dizi kısa süre içerisinde reyting sıralamasında zirveye oturdu. Pazartesi akşamları Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Dizinin 8. bölümünde Nare kızını alıp Barselona’ya gidiyor ve Sancar ile Gediz’i de pelinden sürüklüyor. Sefirin Kızı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

SEFİRİN KIZI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Sancar, Nare’nin Melek’i de alıp gittiğini öğrendiğinde deliye döner. Onu tek yaralayan kızının yokluğu değildir. Sefirin kızı geçmişte olduğu gibi bir kez daha onu terketmiştir. Hem de yıllarca birbirlerine yazdıkları mektuplara ihanet edercesine ona değil, Gediz’e mektup bırakarak. Bu ihanetin acısını, yıllardır sakladığı mektuplardan çıkarmaya kalkar.

Akın’ın kendi vebası olduğuna inanan ve bu mikrobun başkalarına bulaşmasına izin vermemek için onu peşine takan Nare, planında başarılı olur. Akın çok geçmeden Nare’nin Barselona’da olduğunu öğrenir. Polis tarafından arandığı için, sahte pasaport alıp Barselona’ya gitmenin yollarını arar.

Ancak Nare’nin nereye gittiğini tek öğrenen Akın değildir. Sancar ve Gediz de Nare’nin babasının imzasını taklit ederek Barselona’ya gittiğini öğrenirler. Sancar Güven Çelebi’yi onunla birlikte Barselona’ya gitmeye ve torununu geri getirmeye razı eder. Gediz de onların peşinden gitmeye kalkınca işler karışır.

Şimdi Nare’nin çok büyük bir sorunu vardır. Sadece Akın’ı peşine takmayı planlamıştır ama babası, sevdiği adam ve en yakın arkadaşı da Akın’la birlikte Barselona yollarına düşmüşlerdir!

SEFİRİN KIZI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek

Nare- Neslihan Atagül Doğulu

Gediz- Uraz Kaygılaroğlu

Yahya- Doğukan Polat

Elvan- Hivda Zizan Alp

Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın- Erhan Alpay

Güven- Erdal Küçükkömürcü

Halise- Gonca Cilasun

Menekşe- Tülin Yazkan

Müge- Esra Kızıldoğan

Zehra- Cemre Öktem

Kavruk Ömer- Edip Tepeli

Melek- Beren Gençalp