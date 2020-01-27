Sefirin Kızı 6. bölüm izle! Sefirin Kızı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yayın hayatına kısa bir süre önce başlayan Sefirin Kızı dizisi pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu da diziyi yakından takip edenler tarafından aratılıyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi reyting sıralamasında da zirveye oynuyor. Son bölümde Sancar ve Gediz’in tüm mal varlıklarına el konulunca, Efeoğlu ailesi konağı kaybeder. Halisefe, beslemeyken hep baş eğdiği konaktan, yine başı eğik çıkar. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.
Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Star Tv ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin paylaştığı Sefirin Kızı dizisi her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Dizinin son bölümde Sancar ve Gediz hapse giriyor. Sadıçların tüm mal varlıklarına el konulurken, Efeoğlu ailesi de konağı terk etmek zorunda kalıyor. Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
SEFİRİN KIZI 6. BÖLÜM ÖZETİ
“Sen bana masumken inanmadın, ben sana suçluyken bile inandım!”
Sancar “Ortaklık devam, sadıçlık tamam” der ama kader gülüp geçer Sancar’ın bu ayrılık kararına. Kadere bakılırsa, iki sadıç bir koğuşta yan yana yıllar geçireceklerdir.
Sefirin oyunu yüzünden ayrılamayan sadıçların ise hapse girmeden önce yapacakları son bir ortaklık vardır; Nare’ye saldıranları bulmak. Ona bunu yapanların cezasını kesene kadar gözleri ne ailelerini görür, ne de hapiste geçirecekleri yılları.
Sancar ve Gediz’in tüm mal varlıklarına el konulunca, Efeoğlu ailesi konağı kaybeder. Halisefe, beslemeyken hep baş eğdiği konaktan, yine başı eğik çıkar. Üstelik Nare ile aynı çatı altında yaşamak ve o kızın yaralı yüzüne bakmak zorunda kalır. Bizzat neden olduğu yaraların olduğu yüze.
Nare ise bir yandan yaşadığı saldırının travmasıyla savaşırken bir yandan kendini Sadıçların yokluğunda onlara yardım etmeye adar. Çünkü o sevdiklerinin suçsuzluğuna tüm kalbiyle inanmaktadır.
SEFİRİN KIZI 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SEFİRİN KIZI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
SEFİRİN KIZI KONUSU
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.
Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.
Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.
Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.
SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU
Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek
Nare- Neslihan Atagül Doğulu
Gediz- Uraz Kaygılaroğlu
Yahya- Doğukan Polat
Elvan- Hivda Zizan Alp
Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın- Erhan Alpay
Güven- Erdal Küçükkömürcü
Halise- Gonca Cilasun
Menekşe- Tülin Yazkan
Müge- Esra Kızıldoğan
Zehra- Cemre Öktem
Kavruk Ömer- Edip Tepeli
Melek- Beren Gençalp