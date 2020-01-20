Sefirin Kızı 5. bölüm izle! Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek’li Sefirin Kızı dizisi 20 Ocak Pazartesi günü yayınlanan 5. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu da son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Star Tv’de yayınlanan dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Son bölümde sadıcıyla arası bozulan Sancar, Gediz’i ölmüş kabul eder ve sefirin kızından sonra sadıcı için de kalbinde bir mezar kazıp acısını derinlerine gömer. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.
Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı Sefirin Kızı 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan dizi ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi ve beğenisini kazanmayı başardı. Son bölümde Nare onun yüzünden ayrılan sadıçları tekrar birleştirmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor. Peki, Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cevabı haberimizde…
SEFİRİN KIZI 5. BÖLÜM ÖZETİ
Sancar ve Gediz ortaklığı bitiyor mu?
Sadıcına “ne ölüne ne ölüme” diyen Sancar, Gediz’i ölmüş kabul eder ve sefirin kızından sonra sadıcı için de kalbinde bir mezar kazıp acısını derinlerine gömer. Gediz ise gerçekle karşılaşınca dağılır. Sadıcı, kader ortağı, suç ortağı Sancar Efe artık yoktur ve Gediz buna dayanamamaktadır.
Gediz’le Sancar’ın ayrılması sadece bu iki kafadarı etkilemez. Nesillerdir omuz omuza yazılan ortak tarih son bulmuştur çünkü. Yakında yapılacak Yörük Toyu’nda dedelerden adet olduğu üzere karşı karşıya zeybek oynamalarını isteyen gaziler de, yörükler de onlara kızgındır.
Aileler de malların paylaşılması derdine düşünce işler iyice karışır.
Nare ise, iş hayatının olaylı ilk gününde defterine yeni amacını yazar: “Bu kalın kafalı sadıçları birleştir.” Onun yüzünden ayrılan sadıçları tekrar birleştirmenin bir yolunu bulacak, Sancar’ın “deprem” diye tanımladığı varlığının yarattığı enkazın altından ikisini de kurtaracaktır.
Ancak Sancar’ın annesi Nare’yi, Nare’nin babası ise Sancar’ı çok daha büyük bir enkazın altında bırakmaya çalışırken, Nare’nin işi kolay değildir. Herkesle tek bir amaç için savaşması gerekecektir; bu iki inatçı zeybeğin tekrar aynı toprağa diz vurmasını sağlamak.
SEFİRİN KIZI 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SEFİRİN KIZI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU
Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek
Nare- Neslihan Atagül Doğulu
Gediz- Uraz Kaygılaroğlu
Yahya- Doğukan Polat
Elvan- Hivda Zizan Alp
Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın- Erhan Alpay
Güven- Erdal Küçükkömürcü
Halise- Gonca Cilasun
Menekşe- Tülin Yazkan
Müge- Esra Kızıldoğan
Zehra- Cemre Öktem
Kavruk Ömer- Edip Tepeli
Melek- Beren Gençalp