Sefirin Kızı 5. bölüm izle! Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı Sefirin Kızı 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan dizi ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi ve beğenisini kazanmayı başardı. Son bölümde Nare onun yüzünden ayrılan sadıçları tekrar birleştirmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor. Peki, Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cevabı haberimizde…

SEFİRİN KIZI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Sancar ve Gediz ortaklığı bitiyor mu?

Sadıcına “ne ölüne ne ölüme” diyen Sancar, Gediz’i ölmüş kabul eder ve sefirin kızından sonra sadıcı için de kalbinde bir mezar kazıp acısını derinlerine gömer. Gediz ise gerçekle karşılaşınca dağılır. Sadıcı, kader ortağı, suç ortağı Sancar Efe artık yoktur ve Gediz buna dayanamamaktadır.

Gediz’le Sancar’ın ayrılması sadece bu iki kafadarı etkilemez. Nesillerdir omuz omuza yazılan ortak tarih son bulmuştur çünkü. Yakında yapılacak Yörük Toyu’nda dedelerden adet olduğu üzere karşı karşıya zeybek oynamalarını isteyen gaziler de, yörükler de onlara kızgındır.

Aileler de malların paylaşılması derdine düşünce işler iyice karışır.

Nare ise, iş hayatının olaylı ilk gününde defterine yeni amacını yazar: “Bu kalın kafalı sadıçları birleştir.” Onun yüzünden ayrılan sadıçları tekrar birleştirmenin bir yolunu bulacak, Sancar’ın “deprem” diye tanımladığı varlığının yarattığı enkazın altından ikisini de kurtaracaktır.

Ancak Sancar’ın annesi Nare’yi, Nare’nin babası ise Sancar’ı çok daha büyük bir enkazın altında bırakmaya çalışırken, Nare’nin işi kolay değildir. Herkesle tek bir amaç için savaşması gerekecektir; bu iki inatçı zeybeğin tekrar aynı toprağa diz vurmasını sağlamak.

SEFİRİN KIZI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek

Nare- Neslihan Atagül Doğulu

Gediz- Uraz Kaygılaroğlu

Yahya- Doğukan Polat

Elvan- Hivda Zizan Alp

Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın- Erhan Alpay

Güven- Erdal Küçükkömürcü

Halise- Gonca Cilasun

Menekşe- Tülin Yazkan

Müge- Esra Kızıldoğan

Zehra- Cemre Öktem

Kavruk Ömer- Edip Tepeli

Melek- Beren Gençalp