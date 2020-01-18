Sefirin Kızı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! O sahne sosyal medyaya damga vurdu

Yasemin DÖNGEL

Sefirin Kızı dizisi, yayınlandığı ilk bölümünden bu yana büyük ilgi görmeye devam ediyor. O3 Medya ve NGM Medya’nın ortaklığında çekilen, başrollerinde Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimleri barındıran dizinin 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz Twitter'da TT listesine girmeyi başardı.

O SAHNE DAMGA VURDU

Sancar ile Nare isimli iki gencin aşkını konu edinen dizinin son fragmanında, Nare'nin Sancar'ın kollarına atıldığı sahne sosyal medyada çok konuşuldu. Ayrıca Gediz karakterinin şahit olduğu anlardaki tepkisi de izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

İşte Sefirin Kızı'nın 5. bölüm 2. fragmanı:

SEFİRİN KIZI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Sancar’ın Menekşe’yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Bundan sonra Sancar’ın Nare’si yoktur, sadece Nare vardır.

Nare artık sadece kızının annesi olacak, Sancar’la ortak kızları dışındaki her türlü bağı reddedecek, yalan bir destanı yaşamak yerine kızıyla masal gibi bir hayat kuracaktır.

Ama Nare’nin önünde büyük bir engel vardır. Çalışmasını da, ev tutmasını da istemeyen, ona bakacağını söyleyen Sancar...

Nare Sancar’a meydan okurken, bu savaşta Gediz’den yardım ister. Nare’nin yaralarının ne kadar derin olduğunu öğrendiğinde Gediz’i zor bir seçim beklemektedir. Sadıcının yanında mı olacaktır, karşısına mı çıkacaktır? Dostlukları, bu fırtınadan sağ kurtulabilecek midir?