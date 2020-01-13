Sefirin Kızı 4. bölüm izle! Sefirin Kızı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı Sefirin Kızı 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gelecek bölümde neler olacağını merak edenler de ‘Sefirin Kızı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan dizi ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi ve beğenisini kazanmayı başardı. Son bölümde Sancar ile Nare arasında olan gerilim büyüyor. Haberimiz içerisinden Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Star Tv ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan Sefirin Kızı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kısa sürede uzun yol kateden dizi reyting sıralamasında da üst sıralara yerleşmeyi başardı. Son bölümde Nare, Sancar ile Menekşe’nin eve gittiğini öğrenir ve aralarındaki bağı koparır. Nare artık sadece kızının annesidir. Peki, Sefirin Kızı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yanıtı haberimizde…
SEFİRİN KIZI 4. BÖLÜM ÖZETİ
Sancar’ın Menekşe’yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Bundan sonra Sancar’ın Nare’si yoktur, sadece Nare vardır.
Nare artık sadece kızının annesi olacak, Sancar’la ortak kızları dışındaki her türlü bağı reddedecek, yalan bir destanı yaşamak yerine kızıyla masal gibi bir hayat kuracaktır.
Ama Nare’nin önünde büyük bir engel vardır. Çalışmasını da, ev tutmasını da istemeyen, ona bakacağını söyleyen Sancar...
Nare Sancar’a meydan okurken, bu savaşta Gediz’den yardım ister. Nare’nin yaralarının ne kadar derin olduğunu öğrendiğinde Gediz’i zor bir seçim beklemektedir. Sadıcının yanında mı olacaktır, karşısına mı çıkacaktır? Dostlukları, bu fırtınadan sağ kurtulabilecek midir?
SEFİRİN KIZI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
SEFİRİN KIZI KONUSU
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.
Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.
Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.
Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.
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Yeni bölüm saat 20.00'de başlayacak.
SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU
Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek
Nare- Neslihan Atagül Doğulu
Gediz- Uraz Kaygılaroğlu
Yahya- Doğukan Polat
Elvan- Hivda Zizan Alp
Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın- Erhan Alpay
Güven- Erdal Küçükkömürcü
Halise- Gonca Cilasun
Menekşe- Tülin Yazkan
Müge- Esra Kızıldoğan
Zehra- Cemre Öktem
Kavruk Ömer- Edip Tepeli
Melek- Beren Gençalp