Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı yayında! Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. Sefirin Kızı dizisi Pazartesi günleri Star Tv'de yayınlanıyor. Ancak Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı dizisi yeni yıl arası nedeniyle 2 haftadır ekranlarda yok. Sefirin Kızı 4. bölümü heyecanla bekleniyor. Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

SEFİRİN KIZI 4. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINDA

Sefirin Kızı dizisinin 4. bölümünün fragmanları yayınlandı. 4. bölümde Gediz ile Sancar, Nare için karşı karşıya gelecek.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Sefirin Kızı yeni bölümüyle 13 Ocak yani bu akşam saat 20.00'da Star Tv ekranlarında yayınlanacak.

SEFİRİN KIZI 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sefir, Melek’i kaçırınca Sancar’la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa’ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven... Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare’yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisinin çekimleri Muğla, Karadağ ve İstanbul'da gerçekleşiyor.