Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 34. bölüm izleme linki!
Başrollerini Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül Doğulu'nun paylaştığı Sefirin Kızı 34. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimi yıl yayın hayatına başlayan ve ilk bölümünden itibaren büyük beğeni toplayan dizi pazartesi akşamları Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Pazartesi günleri en çok izlenen diziler arasında Sefirin Kızı üst sıralarda yer alıyor. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem’in kaleme aldığı dizi izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başrollerini Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı dizinin son bölümünde Gediz ve Sancar arasındaki gerilim iyice artıyor! Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı ve 34. bölüm özeti ile ilgili tüm detaylar sizlerle...
SEFİRİN KIZI 34. BÖLÜM ÖZETİ
Gediz, Sancar için katil olmayı göze almıştır. Bu iki sadıç arasında bir şeyleri tamir edecek mi yoksa artık ortada tamir edecek bir şey kalmadı mı? Sancar, Gediz’i affedecek mi?
Peki Gediz’in Sancar’ın canı için feda ettiği Sahra, Gediz’i affedecek mi?
Öte yandan, Kahraman’ın sorduğu “Bundan sonra özgür bir yarıcının oğlu mu olacaksın yoksa mapus bir Sancar Efe mi?” sorusuna Sancar’ın cevabı nettir; “Mapus bir Sancar Efe”.
Ancak Nare’nin de cevabı nettir; “Özgür bir yarıcının oğlu.”
İki sevdalının mücadelesini hangisi kazanacak?
SEFİRİN KIZI 34. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SEFİRİN KIZI 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU
Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek
Nare- Neslihan Atagül Doğulu
Gediz- Uraz Kaygılaroğlu
Yahya- Doğukan Polat
Elvan- Hivda Zizan Alp
Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın- Erhan Alpay
Güven- Erdal Küçükkömürcü
Halise- Gonca Cilasun
Menekşe- Tülin Yazkan
Müge- Esra Kızıldoğan
Zehra- Cemre Öktem
Kavruk Ömer- Edip Tepeli
Melek- Beren Gençalp