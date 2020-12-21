Sefirin Kızı 33. son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı 34. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Pazartesi akşamlarının ilgi ile takip edilen dizisi Sefirin Kızı bu akşam 33. yeni bölümüyle ekranda olacak. Sefirin Kızı yeni bölümünde yine heyecanlı dakikalar yaşanacak. Nare ve Sancar ayrılırlar ama ikisi de kendi yaralarını sarmaya değil, birbirlerini korumaya koyulurlar. Nare, çemberi giderek daraltan Kahraman’dan Sancar’ı korumak için Gediz’le işbirliği yapar.

SEFİRİN KIZI 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Sefirin Kızı 34. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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SEFİRİN KIZI 33. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melek’in bebekliğini göremeyen Sancar’ın umutlarını bağladığı bebek, onun hiç haberi olmadan, yasını bile tutamadan yitip gitmiştir. Sancar, bu gerçekle başetmekte çok zorlanır ama yaşadığı boşluktan onu çıkaran yine Melek olur. Melek ve Nare bütün sevgileriyle Sancar’ı sararlar.

Nare, dost bildiği Sahra’nın Akın’ın kardeşi çıkmasıyla çok sarsılır ama her zamanki gibi kendisini bir kenara koyarak, ayrılmalarına rağmen Sancar’ın derdiyle hemhal olur.

Sancar, Menekşe’ye ve Sahra’ya cezalarını keser ve Kahraman’la karşı karşıya kalır. Ancak bu sefer Kahraman’ın ona keseceği bir ceza vardır; sadıçların altından kalkamayacakları bir ceza…

Gediz ise, bir yandan Sancar’a yaptıklarının pişmanlığını yaşarken bir yandan da kendisini yine onun karşısında bulur. Çünkü Sancar Sahra’ya, Sahra’nın dayanamayacağı bir ceza vermiştir!

Gediz, bu karanlık günlerinde tutunduğu Sahra’yı kurtarmak için canını dişine takar ama sonunda çok büyük bir seçim yapmak zorunda kalır. Sancar’ın canı mı, Sahra’nın canı mı?

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı'nın çekimleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor.