Sefirin Kızı 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?

Sefirin Kızı 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Sefirin Kızı yine heycan dolu bir bölüm ile ekrana gelecek. Pazaresi akşamlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı 33. yeni bölümünde, Nare ile aralarındaki uçurumun giderek açıldığını gören Sancar, Nare’ye bir sürpriz hazırlar. Peki dizinin oyuncu kadrosunda kimler var konusu nedir?



SEFİRİN KIZI 33.BÖLÜM FRAGMANI

Sefirin Kızı dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.



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SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aylardır Akın’ın cesedini bulmaya ve Sancar’ı hapse attırmaya çalışan Gediz, Sancar’ın kurduğu oyun yüzünden, o cesedin ortaya çıkmasını engellemek zorundadır. Ama aşması gereken iki engel vardır; Sahra ve Kahraman.

Nare ile aralarındaki uçurumun giderek açıldığını gören Sancar, Nare’ye bir sürpriz hazırlar. İkisi hayatlarında ilk defa birlikte yemeğe çıkarlar ve anlaşmayı denerler. Sancar ve Nare, o yemekten mutlu ayrılacaklar mı?

Düğünlerine bir gün kala Nare gerçekten mutlu mu yoksa hep yaptığı gibi mutluluk oyunu mu oynuyor?

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI!

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Nare: Neslihan Atagül Doğulu

Gediz: Uraz Kaygılaroğlu

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın: Erhan Alpay

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Menekşe: Tülin Yazkan

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN KONUSU

Sefirin Kızı dizisinin konusu şöyle: “Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.”