Sefirin Kızı 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrol oynadığı dizide kavuştuklarını sandıkları an kültür farklılıklarıyla yüzleşen Sancar ve Nare'nin neler yaşayacağı merak konusu oldu. Sefirin Kızı son bölümde neler olacak? Sefirin Kızı 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 32. BÖLÜM FRAFMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 32. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

SEFİRİN KIZI 31. BÖLÜM ÖZETİ

Aylardır Akın’ın cesedini bulmaya ve Sancar’ı hapse attırmaya çalışan Gediz, Sancar’ın kurduğu oyun yüzünden, o cesedin ortaya çıkmasını engellemek zorundadır. Ama aşması gereken iki engel vardır; Sahra ve Kahraman.

Nare ile aralarındaki uçurumun giderek açıldığını gören Sancar, Nare’ye bir sürpriz hazırlar. İkisi hayatlarında ilk defa birlikte yemeğe çıkarlar ve anlaşmayı denerler. Sancar ve Nare, o yemekten mutlu ayrılacaklar mı?

Düğünlerine bir gün kala Nare gerçekten mutlu mu yoksa hep yaptığı gibi mutluluk oyunu mu oynuyor?

30. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kahraman, Sahra’nın işlediği Loki cinayetini üstlenir. Nare’nin polis çağırmaması için de, Menekşe ile Loki’nin ilişkilerini açıklar.

Sancar bebeğinin babasının sorgulanmaması için cinayeti ört bas eder. Bir de üstüne Loki’nin babasına kan parası ödeyince Nare çileden çıkar.

Hayatları boyunca kavuşmak için bekleyen Sancar ve Nare, kavuştuklarını sandıkları an kültür farklılıklarıyla yüzleşmişlerdir. Namus belası, can kısası, kan parası, nişan bohçası, gelin hamamı…

Nice sevdalıyı ayıran ayrı dünyalar gerçeği, Nare’nin de üzerine kabus gibi çökmüştür. İki sevdalı, bu kabusu rüyaya çevirebilecekler mi?