Sefirin Kızı 30. bölüm 2. fragmanı yayında! Sancar ve Nare yüzleşiyor...

Sefirin Kızı 30. bölüm 2. fragmanı bugün yayınlandı. Başrollerinde Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı dizi Star Tv'de reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Geçen hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi Sefirin Kızı 30. bölüm 2. fragmanı ile bazı şeyler gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Sefirin Kızı'nda bu hafta neler olacak? Sefirin Kızı 30. bölüm 2. fragmanı haberimizde.

SEFİRİN KIZI'NDA BU HAFTA NELER OLACAK?

Kahraman, Sahra’nın işlediği Loki cinayetini üstlenir. Nare’nin polis çağırmaması için de, Menekşe ile Loki’nin ilişkilerini açıklar.





Sancar bebeğinin babasının sorgulanmaması için cinayeti ört bas eder. Bir de üstüne Loki’nin babasına kan parası ödeyince Nare çileden çıkar.

Hayatları boyunca kavuşmak için bekleyen Sancar ve Nare, kavuştuklarını sandıkları an kültür farklılıklarıyla yüzleşmişlerdir. Namus belası, can kısası, kan parası, nişan bohçası, gelin hamamı…

Nice sevdalıyı ayıran ayrı dünyalar gerçeği, Nare’nin de üzerine kabus gibi çökmüştür. İki sevdalı, bu kabusu rüyaya çevirebilecekler mi?