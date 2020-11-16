Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 28. bölümde neler yaşanacak?

Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı, yeni bölüm hakkından izleyicileri ipuçları veriyor. Star Tv'nin sevilen yapımı her pazartesi ekrana geliyor. Sancar ve Nare birçok zorluğu geride bırakarak normal bir hayat yaşamak isterler, fakat yaşanan olaylar buna izin vermez. Başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

SEFİRİN KIZI 28. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Bir çok zorluğu geride bırakan Sancar ve Nare, akşamları kızlarıyla çizgi film seyrettikleri, markete gittikleri, evde yemek yaptıkları bir yaşamın hayalini kurarlar. Artık destan değil normal bir hayattır istedikleri.

Ama Akın’ın cesedi, buna izin vermez. Hem Gediz, hem Sahra, hem Güven, hem Kahraman bu cesedin peşindedir. Geçmiş yaşamlarından bir ölü, Sancar ve Nare’nin yeni ve mutlu bir hayat kurmasına izin verecek mi?

Elvan, konağı ve Yahya’yı terkeder ve kimsesizliğiyle yüzleşmeye karar verir. Nare, bu yüzleşmede onu bir an bile yalnız bırakmaz ama başka bir kimsesiz kız olan Sahra’nın da onları rahat bırakmaya hiç niyeti yoktur.