Sefirin Kızı 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu, Sancar ölüyor mu?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölümleri büyük bir heyecan ile bekleniyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan bölümünde Melek'in hastaneden taburcu olmasının ardından Sancar, Akın'ı bulur ve efsanenin anlatıldığı uçuruma çıkarır. Nare, Sancar'a yetişmek ister ama başarılı olamaz. Peki, Sefirin Kızı son bölümde neler oldu, Sancar ölüyor mu? Sefirin Kızı 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

SEFİRİN KIZI 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekrana gelecek olan yeni bölümde kızının uyku ilacı yüzünden hastaneye düşmesinin ardından Sancar camide Allah'a yalvarır. Kızının hayatta kalması halinde onları özgür bırakacağını aşkını kalbine gömeceğine dair sözler verir. Melek kısa süre de iyileşir gözlerini açar ve hastaneden taburcu olur. Melek'in hastaneden taburcu olmasının ardından Sancar, Akın'ı bulur ve efsanenin anlatıldığı uçuruma çıkarır. Nare, Sancar'a yetişmek ister ama başarılı olamaz.

SEFİRİN KIZI KONUSU NEDİR?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Engin Akyürek (Sancar Efeoğlu)

Neslihan Atagül Doğulu (Nare)

Uraz Kaygılaroğlu (Gediz)

Doğukan Polat (Yahya)

Hivda Zizan Alp (Elvan)

Özlem Çakar Yalçınkaya (Refika)

Erhan Alpay (Akın)

Erdal Küçükköürcü (Güven)

Gonca Cilasun (Halise)

Tülin Yazkan (Menekşe)

Esra Kızıldoğan (Müge)

Cemre Öktem (Zehra)

Edip Tepeli (Kavruk)

Beren Gençalp (Melek)