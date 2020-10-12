Sefirin Kızı 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 23. bölümde neler oldu?

Başrollerini Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı Sefirin Kızı dizisinin heyecanla beklenen 23. bölümü bu akşam ekranlara geliyor. Yayınlanan bölüm fragmanları ile izleyenleri ekrana kilitleyen dizide bu akşam Sancar, Nare ve Gediz üçlüsü arasında neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte Sefirin Kızı 23. bölümde yaşananlar...

SEFİRİN KIZI 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

SEFİRİN KIZI 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare bir anlığına her şeyi unutup kendini duygularına kaptırsa da Sancar’ı affetmeyi başaramaz. Üzerine bir de Menekşe’nin Melek’e yaptıklarını öğrenince çıldırır. Sefirin kızının herkesten hesap sormasının vakti gelmiştir.

Sancar, şirket yönetiminden çekilince Zehra da Gediz’e karşı adaylığını koyar. Nare, marinada işe başlarken Müge’yi de işe alır. Kahraman ve Gediz bu durumdan hiç hoşlanmasalar da, artık sağdıçlar devri kapanmış, bacılar devri başlamıştır.

Sancar’ın boşanma davası açtığını öğrenince deliren Menekşe, Kavruk ile Eşe’nin kına gecesi haberiyle birlikte planlarını uygulamaya başlar. Akın’ı içeri alıp Melek’i götürmesini sağlamak ister ama yaptıkları Melek’in hayatını tehlikeye atar.

SEFİRİN KIZI KONUSU NEDİR?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.