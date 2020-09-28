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  • Sefirin Kızı 21. bölüm izleme linki! Sefirin Kızı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
28 Eylül 2020 Pazartesi 22:45 | Son Güncelleme:

Sefirin Kızı 21. bölüm izleme linki! Sefirin Kızı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 21. bölüm izleme linki! Sefirin Kızı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Başrollerini Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül Doğulu'nun paylaştığı Sefirin Kızı dizisi 28 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan 21. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimiz sezon Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi kısa süre içerisinde büyük beğeni toplamış ve reytinglerde zirveye çıkmıştı. Peki, Sefirin Kızı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sefirin Kızı yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı Sefirin Kızı dizisi yayınlanan 21. bölümüyle izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başardı. İşte Sefirin Kızı 22. bölüm fragmanı ve 21. bölüm özeti ile ilgili detaylar...

SEFİRİN KIZI 21. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SEFİRİN KIZI 21. BÖLÜM ÖZETİ

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek

Nare- Neslihan Atagül Doğulu

Gediz- Uraz Kaygılaroğlu

Yahya- Doğukan Polat

Elvan- Hivda Zizan Alp

Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın- Erhan Alpay

Güven- Erdal Küçükkömürcü

Halise- Gonca Cilasun

Menekşe- Tülin Yazkan

Müge- Esra Kızıldoğan

Zehra- Cemre Öktem

Kavruk Ömer- Edip Tepeli

Melek- Beren Gençalp

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