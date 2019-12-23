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  3. Sefirin Kızı 2. bölüm izle! Sefirin Kızı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 2. bölüm izle! Sefirin Kızı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 2. bölüm izle! Sefirin Kızı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Sefirin Kızı dizisi yayınlanan birinci bölümünden itibaren büyük beğeni topladı. 16 Aralık Pazartesi günü Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşan Sefirin Kızı dizisi sosyal medyada gündem oldu ve izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun yer aldığı dizinin 2. bölümü izleyiciyle buluştu. Son bölümü izleyenler de ‘Sefirin Kızı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusunu aratmaya başladı. Yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde

Sefirin Kızı dizisi 2. bölümüyle 23 Aralık Pazartesi günü kaldığı yerden devam ediyor. Diziyi izleyenler ve gelecek bölümde neler olacağını merak edenler ‘Sefirin Kızı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusunu aratıyor. Son bölümde Nare kızı için çıktığı uçurumdan yine kızı için iner. İnerken, nişan yüzükleri olan deniz kabuğunu ve senelerdir sakladığı kırmızı kuşağı Sancar’ın ayaklarının dibine bırakır. Nare’nin destanla da, Sancar’la da işi bitmiştir. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz

SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Nare, kızını Sancar’dan geri alabilecek mi?

Nare kızı için çıktığı uçurumdan yine kızı için iner. İnerken, nişan yüzükleri olan deniz kabuğunu ve senelerdir sakladığı kırmızı kuşağı Sancar’ın ayaklarının dibine bırakır. Nare’nin destanla da, Sancar’la da işi bitmiştir.

Öldürdüğünü sandığı adamın yaşadığını ve hapse girmeyeceğini öğrenen Nare’nin artık tek amacı vardır. Kızını Sancar’dan geri alacak ve Sefirin kızıyla Yarıcının oğluna cehennem olan bu toprakları, kızına memleket yapacaktır.

Ama elbette Sancar kızını vermez, Nare meleğini göremez bile. Artık ne destan vardır ne yalan; yaman bir savaştır davulları vurulan.

Ne var ki, onlara kör noktalarından saldıracaktır asıl düşman.

SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sefir'in kızı saat 20.00'de başlayacak.

SEFİRİN KIZI 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek

Nare- Neslihan Atagül Doğulu

Gediz- Uraz Kaygılaroğlu

Yahya- Doğukan Polat

Elvan- Hivda Zizan Alp

Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın- Erhan Alpay

Güven- Erdal Küçükkömürcü

Halise- Gonca Cilasun

Menekşe- Tülin Yazkan

Müge- Esra Kızıldoğan

Zehra- Cemre Öktem

Kavruk Ömer- Edip Tepeli

Melek- Beren Gençalp

 


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