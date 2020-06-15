Sefirin Kızı 16. bölüm izle! Sefirin Kızı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölümü ile verdiği uzun aranın ardından ekranlara geri dönüyor! Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi Sefirin Kızı 15 Haziran Pazartesi akşamı kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerini Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu ve Engin Akyürek’in paylaştığı dizinin 16. bölümünde Sancar ve Gediz yeniden karşı karşıya gelirken Nare kızı Melek ile birlikte memleketten gitmeye karar veriyor. Sefirin Kızı 17. yeni bölüm fragmanı ve 16. bölüm özeti ile ilgili detaylar sizlerle...



SEFİRİN KIZI 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SEFİRİN KIZI 16. BÖLÜM ÖZETİ

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Sefirin Kızı kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin 15 Haziran Pazartesi günü yayınlanan 16. bölümüde; Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare’ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.”

Sevdalılardan biri ölürse destan, yaşarsa yalan olur ya. Peki iki sevdalı velayet savaşına kalkışırsa ne olur?

SEFİRİN KIZI 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.