Sefirin Kızı 10. bölüm izle! Sefirin Kızı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Başrollerini Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı Sefirin Kızı pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük beğeni toplayan Sefirin Kızı reyting sıralamasında da zirvede yer alıyor. Dizinin 24 Şubat Pazartesi günü yayınlanan 10. bölümünde Sancar gerçekleri bulmak için büyük çaba sarf ediyor. Nare ise Sancar’ın gerçekleri öğrenmemesi için ona engel olmaya çalışıyor. Peki, Sefirin Kızı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…
Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Star Tv’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı 24 Şubat Pazartesi günü yayınlanan 10. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin 10. bölümünde Nare Sancar’ı gerçeklerden korumaya çalışıyor. Sancar’ın ise gerçekleri öğrenme isteğiyle gözü dönmüştür. İkili arasındaki gerilimin azalması için gerekli olan hamleyi ise müzayedeye katılan Gediz yapar. Sefirin Kızı 11. yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
SEFİRİN KIZI 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SEFİRİN KIZI 10. BÖLÜM ÖZETİ
Sancar gerçekleri tek başına bulacağı bir yola girer. Oyunun körebesi olmaktan sıkılmıştır. Gözlerindeki bağı atacaktır. Göreceklerine hazır değildir ama bu yoldan dönüşü de yoktur. Nare ise yıllar önce gerçekleri yüzüne bağırdığı Sancar’ı, şimdi aynı gerçeklerden korumaya çalışmaktadır.
Babası Güven, Akın’ın yerini söylemek için büyük bir para karşılığı Sancar’la anlaşmak üzeredir. Nare’nin tek çaresi, babasının Akın için düzenlediği bu müzayedeye Gediz’in de katılmasını sağlamaktır. Gediz ise kartları yeniden dağıtır ve müzayedeye yeni bir soluk getirir.
Komplekslerinin altında ezilen Yahya’nın Halisefe’yi kurtarmak için attığı adımlar en çok Sancar’ı köşeye sıkıştırır. Sancar’ın, annesiyle Sefirin Kızı arasında bir seçim yapması lazımdır. Bu seçimi onun için Elvan yapacaktır.
SEFİRİN KIZI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
SEFİRİN KIZI KONUSU
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.
Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.
Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.
Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.
SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU
Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek
Nare- Neslihan Atagül Doğulu
Gediz- Uraz Kaygılaroğlu
Yahya- Doğukan Polat
Elvan- Hivda Zizan Alp
Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın- Erhan Alpay
Güven- Erdal Küçükkömürcü
Halise- Gonca Cilasun
Menekşe- Tülin Yazkan
Müge- Esra Kızıldoğan
Zehra- Cemre Öktem
Kavruk Ömer- Edip Tepeli
Melek- Beren Gençalp