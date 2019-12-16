Sefirin Kızı 1. bölüm izle! Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sefirin Kızı dizisi 16 Aralık Pazartesi günü 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sefirin Kızı dizisi oyuncu kadrosunda Engin Aykyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimler yer alıyor. Emre Kabakuşak yönetmenliğinde çekilen dizinin senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem’e ait. Dokuz yıl sonra bir düğün günü ortaya çıkan Sefirin Kızı herkesi şoke eder ve Sancar ne yapacağını şaşırır. Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu da 1. bölümü izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar…
Başrollerinde Engin Aykürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı Sefirin Kızı dizisi 16 Aralık Pazartesi günü 1. bölümüyle yayın hayatına başlıyor. Yapımcılığını O3 Medya ve NGM’nin üstlendiği Sefirin Kızı dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizi, sevdiği adam olan Sancar’a kaçan Nare’nin birdenbire ortadan kaybolup 9 yıl sonra Sancar’ın başka bir kızla evleneceği sırada tekrar ortaya çıkmasını ve sır perdesini aralamasını anlatıyor. Yeni bölümde neler olacağını merak edenler de ‘Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar…
SEFİRİN KIZI 1. BÖLÜM ÖZETİ VE KONUSU
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.
Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.
Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.
Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.
SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sefirin kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
SEFİRİN KIZI 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU
Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek
Nare- Neslihan Atagül Doğulu
Gediz- Uraz Kaygılaroğlu
Yahya- Doğukan Polat
Elvan- Hivda Zizan Alp
Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın- Erhan Alpay
Güven- Erdal Küçükkömürcü
Halise- Gonca Cilasun
Menekşe- Tülin Yazkan
Müge- Esra Kızıldoğan
Zehra- Cemre Öktem
Kavruk Ömer- Edip Tepeli
Melek- Beren Gençalp