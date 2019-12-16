Sefirin Kızı 1. bölüm izle! Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Engin Aykürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı Sefirin Kızı dizisi 16 Aralık Pazartesi günü 1. bölümüyle yayın hayatına başlıyor. Yapımcılığını O3 Medya ve NGM’nin üstlendiği Sefirin Kızı dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizi, sevdiği adam olan Sancar’a kaçan Nare’nin birdenbire ortadan kaybolup 9 yıl sonra Sancar’ın başka bir kızla evleneceği sırada tekrar ortaya çıkmasını ve sır perdesini aralamasını anlatıyor. Yeni bölümde neler olacağını merak edenler de ‘Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar…

SEFİRİN KIZI 1. BÖLÜM ÖZETİ VE KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.



Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.



Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.



Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek

Nare- Neslihan Atagül Doğulu

Gediz- Uraz Kaygılaroğlu

Yahya- Doğukan Polat

Elvan- Hivda Zizan Alp

Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın- Erhan Alpay

Güven- Erdal Küçükkömürcü

Halise- Gonca Cilasun

Menekşe- Tülin Yazkan

Müge- Esra Kızıldoğan

Zehra- Cemre Öktem

Kavruk Ömer- Edip Tepeli

Melek- Beren Gençalp