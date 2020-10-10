Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı evlilikte kriz mi yaşıyor?

Evlilikleriyle herkese örnek olan Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı çiftinin oğlu Can, geçtiğimiz günlerde 7 yaşına bastı. Aynı evde yaşayan Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı çifti, oğullarının doğum gününü sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı fotoğraf paylaşarak kutladı. Avcı, oğluyla çekilmiş bu karesini, "İkinci kez doğduğum güne şükürler olsun" notuyla paylaştı.

Kıvanç Kasabalı ise oğlunun bu karesinin altına, "Can'ım oğlum benim mutlu yaşlar" notunu düştü.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Son aylarda aynı kareye girmeyen ünlü çiftin yakın çevresi, Avcı ve Kasabalı'nın aralarında bir süredir ufak anlaşmazlıklar yaşandığını öne sürüldü.

Ünlü çiftin aralarındaki problemleri aşmak için yoğun çaba sarf ettiği de iddialar arasında. Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı geçtiğimiz yıllarda da ayrılık noktasına geldiği, iki ünlü ismi yakın dostları Kıvanç Tatlıtuğ'un barıştırdığı iddia edilmişti.