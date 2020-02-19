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Seda Tosun ve Eymen Adalı çiftinden kötü haber!

Seda Tosun ve Eymen Adalı çiftinden kötü haber!

Oyuncu Seda Tosun, 1.5 yıl önce dünyaevine girdiği Eymen Adalı'dan boşanma kararı aldı. Tosun'un, “Bir an önce bitmesini istiyorum” dediği öğrenildi.

Seda Tosun, 1.5 yıl önce evlendiği müzisyen Eymen Adalı’dan boşanma kararı aldı. Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre, İki hafta önce Kartal Adliyesi’nde dava açan oyuncu, şiddet gördüğü iddialarına, “Şu an gerekli açıklamayı yapamıyorum. Süreç bittikten sonra konuşacağım. Ayrılık kararını ben verdim. Bir an önce bitmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

40 gün önce evleri ayırdıklarını belirten Tosun, “Dava süreci çekişmeli olarak görünüyor ama inşallah anlaşırız. Kendisiyle mahkeme dışında görüşmek istemiyorum. Böylesi daha iyi olacak” ifadesini kullandı. Evlendikten sonra sektöre ara veren oyuncu, “Yeni işlere bakıyorum. Sahne çalışmalarım da olacak” dedi.

İkili, 5 Eylül 2018'de İstanbul Beylikdüzü'nde dünyaevine girmişti.


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