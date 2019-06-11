Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den esprili paylaşım! Anneden cevap gecikmedi...

Instagram hesabından sürekli makyaj efektli pozlar paylaşmayı tercih eden Seda Sayan, bu efekti Acun Ilıcalı’ya da uygulayınca sosyal medyada çok ses getirmişti. Oğulcan Engin, Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çiftinin düğününde çekilen fotoğrafı 'Filtresiz' yorumu ile paylaştı. Oğulcan Engin'in esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü.



SEDA SAYAN'DAN EĞLENCELİ YANIT



Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin'in paylaşımın altına "Ay size de yaranamıyorum doğal botox yapıyorum uygulamalarla beğenmiyosunuz be :)" yorumunu yaptı.







İŞTE SEDA SAYAN'IN PAYLAŞTIĞI O FOTOĞRAF



