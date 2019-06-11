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11 Haziran 2019 Salı 17:52 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 17:52

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den esprili paylaşım! Anneden cevap gecikmedi...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den esprili paylaşım! Anneden cevap gecikmedi...

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın düğününe katılan şarkıcı Seda Sayan, Acun Ilıcalı ile paylaştığı fotoğrafta filtreyi fazla kaçırması sosyal medyanın diline düşmüştü. Oğulcan Engin bugün düğünde annesi ile çektirdiği fotoğrafı esprili bir not ile paylaştı.

Instagram hesabından sürekli makyaj efektli pozlar paylaşmayı tercih eden Seda Sayan, bu efekti Acun Ilıcalı’ya da uygulayınca sosyal medyada çok ses getirmişti. Oğulcan Engin, Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çiftinin düğününde çekilen fotoğrafı 'Filtresiz' yorumu ile paylaştı. Oğulcan Engin'in esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü. 

SEDA SAYAN'DAN EĞLENCELİ YANIT

Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin'in paylaşımın altına "Ay size de yaranamıyorum doğal botox yapıyorum uygulamalarla beğenmiyosunuz be :)" yorumunu yaptı.



İŞTE SEDA SAYAN'IN PAYLAŞTIĞI O FOTOĞRAF

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