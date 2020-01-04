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  3. Seda Sayan'ın İrem Derici'ye verdiği 'O Ses Türkiye' yanıtı olay oldu!

Seda Sayan'ın İrem Derici'ye verdiği 'O Ses Türkiye' yanıtı olay oldu!

Seda Sayan'ın İrem Derici'ye verdiği 'O Ses Türkiye' yanıtı olay oldu!

Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye yarışmasında yer almak istediğini söyleyen ancak yer olmadığı için Seda Hanım’ın kucağına mı oturayım?’ diyen İrem Derici’ye cevap verdi.

Kıbrıs dönüşü havalimanında görüntülenen Sayan, “Gelip kucağıma oturabilir, onu seviyorum” dedi. “Yeni yıldan aşk bekliyor musunuz?” sorusu üzerine kahkaha atarak “Hadi inşallah, Allah söyletti” diye cevap veren Sayan, artık evliliğe kapılarını kapattığını dile getirdi. Ünlü sanatçı, “Oğlum evlenecek. O da doğru insanı arıyor, herhalde evliliğe sıcak bakıyor” diye konuştu. 

Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alan Seda Sayan, dönüş yolunda görüntülendi. Ünlü sanatçı, İrem Derici'yi çok sevdiğini söyledi. 


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