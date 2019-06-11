Seda Sayan'ın Acun Ilıcalı ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız'ın 300 kişilik düğünü dün akşam Kilyos Milyon Beach'te gerçekleşti.

Seda Sayan, Acun Ilıcalı, Murat Dalkılıç, Aslı Enver, Murat Boz gibi sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı törene, sosyal medya paylaşımları damga vurdu. Seda Sayan'ın Instagram'da yayınladığı fotoşoplu pozlar çok konuşuldu.

Instagram hesabından sürekli makyaj efektli pozlar paylaşan Seda Sayan, bu efekti Acun Ilıcalı'ya da uygulayınca olanlar oldu. Bu fotoğraf sonrası Seda Sayan ve Acun Ilıcalı sosyal medyanın diline düştü.

(Sabah)