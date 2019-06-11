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11 Haziran 2019 Salı 09:09 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 09:14

Seda Sayan'ın Acun Ilıcalı ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu

Seda Sayan'ın Acun Ilıcalı ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız'ın dün akşam gerçekleşen düğün törenine katılan Seda Sayan, Acun Ilıcalı ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız'ın 300 kişilik düğünü dün akşam Kilyos Milyon Beach'te gerçekleşti.

Seda Sayan, Acun Ilıcalı, Murat Dalkılıç, Aslı Enver, Murat Boz gibi sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı törene, sosyal medya paylaşımları damga vurdu. Seda Sayan'ın Instagram'da yayınladığı fotoşoplu pozlar çok konuşuldu.

Instagram hesabından sürekli makyaj efektli pozlar paylaşan Seda Sayan, bu efekti Acun Ilıcalı'ya da uygulayınca olanlar oldu. Bu fotoğraf sonrası Seda Sayan ve Acun Ilıcalı sosyal medyanın diline düştü.

(Sabah)

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