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29 Eylül 2020 Salı 09:01 | Son Güncelleme:

Seda Sayan'ın estetik paylaşımı olay oldu!

Seda Sayan'ın estetik paylaşımı olay oldu!

Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları dakika dakika sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Sayan'nın sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu.

57 yaşındaki Seda Sayan sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü şarkıcı, yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi.

Operasyon sonrası kendini videoya çeken Sayan, yüzüne yaptırdığı estetiği takipçileriyle paylaştı. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan Sayan'ın yüzüne uyguladığı işlem ise 'Fransız askısı' olarak biliniyor.

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.

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