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  3. Seda Sayan'ın eski halini görenler şoke oldu! Gözlerinize inanamayacaksınız
06 Eylül 2020 Pazar 11:30 | Son Güncelleme:

Seda Sayan'ın eski halini görenler şoke oldu! Gözlerinize inanamayacaksınız

Seda Sayan'ın eski halini görenler şoke oldu! Gözlerinize inanamayacaksınız

Yıllardır ekranlarda olan Seda Sayan'ın eski halini görenler şoke oldu. Sevilen şarkıcının ortaya çıkan fotoğraflarını gören hayranları gözlerine inanamadı. Geçen hafta Lip lift (dudak kaldırma) işlemi yaptırırken görüntüsünü paylaşan Seda Sayan'ın, operasyondan önceki ve sonraki hali görenleri şaşkına çevirdi.

Her hareketi ile magazin gündemine bomba gibi düşen Seda Sayan'ın eski halini görenler şoke oldu. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile hayranlarının beğenisini kazanan Seda Sayan'ın eski fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. 

57 yaşındaki güzel şarkıcının şaşırtan fotoğrafları.. 

SEDA SAYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Seda Sayan, 30 Aralık 1961'de İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan sanatçı, müzik dünyasındaki çıkışını 1980li yıllarda yaptı. "Ah Geceler", "Bebeğim", "Ben Sana Demedim mi", "Sensizliğe Yanarım" ve "Var mısın" gibi parçalarla çıkış yaptı.

Uzun bir süredir televizyonların sabah kuşağında kadın programı yapmakta olan sanatçı birçok dizide oyuncu olarak yer aldı. Tamer Karadağlı ile birlikte rol aldığı "Fedai" isimli dizinin başarısızlığının ardından müzik çalışmalarına devam etti. Bir dönem televizyonda yayınlanan bir yarışma programında İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abacı ile jüri üyeliği yapmıştır

1987 yılında Rıdvan Kılıç ile evlenen sanatçının bu evliliği 6 ay sürdü. 1990 yılında Sinan Engin ile olan evliliğinden tek oğlu Oğulcan Engin'e sahip oldu. 

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