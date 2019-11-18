Seda Sayan'ın cesur kıyafeti Kıbrıs'a damga vurdu!

Uzun ve yeşil göğüs kısmını komple taşlarla işli bir kıyafet tercih eden Seda Sayan, izleyenlerini mest etti ünlü ismin cesur kıyafeti Kıbrıs’a damga vurdu…

Seda Sayan, güçlü yorumuyla dünden bugüne hit olmuş şarkılarının dışında sahnede söylemekten keyif aldığı şarkılardan oluşan repertuarı ile ayakta alkışlanan ve konserinde fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Seda Sayan, kimseyi geri çevirmeden herkes ile fotoğraf çektirdi.