Seda Sayan'ı çileden çıkaran Onur Büyüktopçu yorumu! Küfürle yanıt verdi

Geçtiğimiz yıl 'Yemekteyiz' programını Onur Büyüktopçu’dan devralan Seda Sayan, hala ünlü oyuncuyu işinden ettiği yönünde yorumlar alıyor. Ünlü şarkıcı, "Herkes sanıyor ki; ben geldim ve Onur işinden oldu. Asla böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. 'Yemekteyiz’in gerçek ve en güzel yüzü odur” demişti.

'SEDA SAYAN BENİM CANIMDIR'

Onur Büyüktopçu ise "Asla bir ekmekle oynama olayı söz konusu değil. Seda Sayan benim canımdır” ifadelerini kullanmıştı. Seda Sayan’ın 'Yemekteyiz' sunuculuğunu bırakacağı kesinleştikten sonra programın fanları çeşitli sosyal medya paylaşımlarına yorum yapmaya başladı.

Bir kullanıcı “Ne kadar inkar ederse etsinler insanlar, Onur’un kendi isteğiyle 'Yemekteyiz’i bıraktığına inanmadı” mesajını yazdı.

KÜFÜRLE YANIT VERDİ!

Kullanıcıya cevap veren Sayan, "Hem beni takip edip, hem de dangalakça yorum yapıyorsun. Onur 50 kere ‘Ben bıraktım’ dese de inanmazsınız. Allah bu vatanı sizin gibilerden korusun, yazık. Şimdi s...ir git sayfamdan" ifadelerini kullandı.