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  3. Seda Sayan'dan 'yandan sanatçı' yakıştırmasına sert tepki! 'Kılıçdaroğlu çağırdı da gitmedik mi?'
04 Eylül 2020 Cuma 22:55 | Son Güncelleme:

Seda Sayan'dan 'yandan sanatçı' yakıştırmasına sert tepki! 'Kılıçdaroğlu çağırdı da gitmedik mi?'

Seda Sayan'dan 'yandan sanatçı' yakıştırmasına sert tepki! 'Kılıçdaroğlu çağırdı da gitmedik mi"'

Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına katılan Seda Sayan, yandaş sanatçı yakıştırmasına sert tepki gösterdi.

Sayan, “Bir Cumhurbaşkanı sizi bir davete çağırıyorsa, icabet etmelisiniz. Benim yakın olduğum sadece Erdoğan Beyefendi değil ki. Ben Turgut Özal ve Süleyman Demirel’e de yakındım. Tansu Çiller, stüdyomun kapısından bana sürpriz yapmış gitmiş bir hanımefendidir. Sayın Kılıçdaroğlu çağırdı da gitmedik mi?” diye konuştu.   

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