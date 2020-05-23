Seda Sayan'dan şaşırtan itiraf: Botokslar gitti, organik olduk!

Posta'dan Suna Akyıldız'a konuşan ünlü şarkıcı Seda Sayan, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Kilo alıp almadığı sorulan Sayan, "Kilo aldım. İyi de oldu. Metebolizmamı şaşırttım. Çok az yiyordum. Bağışıklık sistemim için ballar, tereyağlar Allah ne verdiyse valla yedim. Şimdi gayet iyiyim." dedi.

Karantinadan sonra yapacaklarını anlatan Seda Sayan, "Aldığım kiloları vermek, annemi hiç göremedik. Ben ablamın yanındayım. Ablam Bodrum'a yerleşti. Bu pandemiyi burada geçiriyorum. Annem doktor gözetiminde olduğu için onu hiç getirmedik. Haliyle çok özledik. İlk işimiz yanına koşmak olur." ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİN DOLGULARI, BOTOKSLARI GİTTİ"

İrem Sak'ın 'dolgularım eridi' lafının hatırlatılması üzerine Sayan şu itirafta bulundu:

"Hepimizin dolguları, botoksları hepsi gitti bacım. Çok doğru söylemiş organik olduk. Güzel de oldu, çünkü doğallaştık."