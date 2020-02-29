Seda Sayan'dan oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ilişkisine onay çıktı: Çok yakışıyorlar!

Oğulcan Engin’in yeni sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’nu çok beğendiğini söyleyen sanatçı, “Oğulcan’ın hayatındaki kimseyi bu zamana kadar kıskanmadım. Hatta öyle ki yanında kimi görsem ‘Aa ne kadar iyi kız, evlensene’ falan diyorum. Ezgi de çok güzel bir kız, oğlumla çok yakışıyorlar” dedi.