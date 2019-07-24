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  3. Seda Sayan'dan kendisiyle dalga geçen Okan Bayülgen'e cevap

Seda Sayan'dan kendisiyle dalga geçen Okan Bayülgen'e cevap

Seda Sayan'dan kendisiyle dalga geçen Okan Bayülgen'e cevap

Şarkıcı Seda Sayan, 15 bin TL'lik ayakkabısının altına giydiği çoraba "Bu anneanne çorabı" diyerek dalga geçen Bayülgen'e yanıtı sert oldu. Sayan, "Sen benim topuğuma kurban olasın" şarkısını sosyal medyadan paylaşarak Bayülgen'i etiketledi.

Geçtiğimiz günlerde gündüz kuşağında yayınlanan bir programa konuk olan Seda Sayan, 15 bin TL'lik ayakkabısının içine çorap giymişti. Okan Bayülgen ise Sayan'ın bu görüntüsünü eleştirmişti.

"BEN ÇORAP KADINIYIM"
Çoraplarıyla çok eleştirilen Sayan, kendisini şu sözlerle savunmuştu: "Yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin; beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Ağustosta giydiğim çoraptan dolayı hanımefendilerden "Helal olsun" diyenler duydum. Bu başka bir şeydir. Mesela bu kraliyet ailesinde bir kuraldır. Çorap Fransa'dan doğmuştur."

"ANNEANNE ÇORABI"
Okan Bayülgen ise Seda Sayan'ın bu açıklamasına sessiz kalmayıp "Bu anneanne çorabı ipek çorabı değil. Çikolatalı dondurma şeklinde dondurma giymiş. çorap bir kültür değildir atma" deyip Sayan'la dalga geçmişti.

"SEN BENİM TOPUĞUMA KURBAN OLASIN"
Sayan ise kendisini tiye alan Okan Bayülgen'e "Sen benim topuğuma kurban olasın" şarkısıyla karşılık verdi. Yemekteyiz'in setinde video çeken Sayan, Instagram hesabında paylaştığı videoya Bayülgen'i etiketleyerek "Sana armağan bu şarkım" dedi.

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