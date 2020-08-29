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  3. Seda Sayan'a niyet Onur Büyüktopçu'ya kısmet!
29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:37 | Son Güncelleme:

Seda Sayan'a niyet Onur Büyüktopçu'ya kısmet!

Seda Sayan'a niyet Onur Büyüktopçu'ya kısmet!

Ekranların fenomen yarışması "Gelinim Mutfakta" 3. sezon için geri sayıma başladı. Fatih Ürek'in ardından sunucu olarak Seda Sayan'ın geleceği iddia edilmişti ancak bambaşka bir isimle anlaşma sağlandı.

Sevilen yarışma programı “Gelinim Mutfakta”, çok yakında üçüncü sezon bölümleriyle ekranda olacak. Fatih Ürek'in vedasının ardından Seda Sayan'a teklif edilen sunuculuk, Onur Büyüktopçu'nun oldu.  Daha önce olduğu gibi hafta içi her gün yayınlanacak programı yeni sezonda Onur Büyüktopçu sunacak.

YENİ SUNUCU, YENİ DEKOR

Onur Büyüktopçu’nun renkli sunumu ve yenilenen dekoruyla ekrana gelecek “Gelinim Mutfakta”, gündüz kuşağına neşe katmaya devam edecek. Hem eğlendiren hem kazandıran programda gelinler ve kaynanalar mutfakta kıyasıya yarışacak.

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