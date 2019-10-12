Seda Sayan'a kötü haber! Ehliyetine el konuldu
Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın ehliyetine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle 6 ay süreliğine el konuldu.
Magazin Hattı'nın haberine göre bu sezon hem Yemekteyiz hem de O Ses Türkiye programlarinda görev alan ünlü şarkıcı Seda Sayan ehliyetini kaptırdı.
Sayan Zincirlikuyu'da trafik çevirmesine takıldı. Alkolmetreye üfleyen ve 0.70 promil alkollü çıkan Sayan'ın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Sayan'ın "Senede 2 - 3 kez araç kullanıyorum. Onda da alkollü yakalandım" dediği öne sürüldü.