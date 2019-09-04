Seda Sayan ve Sermiyan Midyat aşk mı yaşıyor?
Seda Sayanın oyuncu Sermiyan Midyat ile yakınlaştığı iddia edildi. Konuyla ilgili Sayan'dan jet hızıyla açıklama geldi.
Ortaköy’de bir kulüpte bir araya gelen ikili samimi halleriyle dikkat çekti. Çiftin bu görüntüsü ‘yeni bir aşk mı?’ sorusunu akıllara getirdi.
"ABUK SABUK ŞEYLER ÇIKARMASINLAR"
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa’ya telefonla bağlanan Seda Sayan sürpriz yakınlaşmayla ilgili şu açıklamayı yaptı; "Ben Sermiyan’ı yeni tanımıyorum ki seneler oldu. Yakınlaşma yok filmiyle ilgili bir şeyler anlatıyordu ona gülüyorduk. O gülüşmeleri samimiyeti yakınlaşma olarak algıladılar galiba.Ama öyle bir durum yok. Aşk da yok abuk sabuk şeyler çıkarmasınlar."